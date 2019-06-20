Son Dakika Haberleri: Dinar'da voleybol turnuvası
Son Dakika Güncel Haber

Dinar'da voleybol turnuvası

30 dakika önce

Dinar ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Dinar Türk Hava Kurumu (THK) Sportif Havacılık Kulübü tarafından Milli Mücadelenin 100'üncü yılına özel voleybol turnuvası düzenlendi.

Dinar'da voleybol turnuvası, System.String[]
Dinar ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Dinar Türk Hava Kurumu (THK) Sportif Havacılık Kulübü tarafından Milli Mücadelenin 100'üncü yılına özel voleybol turnuvası düzenlendi.
İlçede, 27 Haziran'a kadar sürecek voleybol maçlarına sekiz takım katıldı.

Dinar Kapalı Spor Salonunda devam eden müsabakalarda hakemlik görevlerini ise beden eğitimi öğretmeni Muhammet Keskin ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Doğan Çakır üstlendi.
Çakır, yaptığı açıklamada, öğrencileri, Dinar halkını ve bütün vatandaşları spora teşvik etmek, sağlıklı yaşamlarına destek olmak için Milli Mücadelenin 100'üncü anısına özel bir turnuva düzenlediklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:07 Kaynak: AA
türk hava kurumu, milli, voleybol, dinar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konservatuvar öğrencisi genç, mezuniyetine bir gün kala elektrik akımına kapılıp öldü Luis Enrique, İspanya Milli Takımını bıraktı Milan'ın yeni teknik direktörü Marco Giampaolo oldu! Dorukhan Toköz eski kulübünü unutmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 13:37:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dinar'da voleybol turnuvası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]