Dinar'da voleybol turnuvası
30 dakika önce
Dinar ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Dinar Türk Hava Kurumu (THK) Sportif Havacılık Kulübü tarafından Milli Mücadelenin 100'üncü yılına özel voleybol turnuvası düzenlendi.
Dinar
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:07 Kaynak: AA
ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Dinar Türk Hava Kurumu
(THK) Sportif Havacılık Kulübü tarafından Milli Mücadelenin 100'üncü yılına özel voleybol
turnuvası düzenlendi.
İlçede, 27 Haziran'a kadar sürecek voleybol maçlarına sekiz takım katıldı.
Dinar Kapalı Spor Salonunda devam eden müsabakalarda hakemlik görevlerini ise beden eğitimi öğretmeni Muhammet Keskin
ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Doğan Çakır üstlendi.
Çakır, yaptığı açıklamada, öğrencileri, Dinar halkını ve bütün vatandaşları spora teşvik etmek, sağlıklı yaşamlarına destek olmak için Milli Mücadelenin 100'üncü anısına özel bir turnuva düzenlediklerini söyledi.
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