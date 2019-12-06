Son Dakika Haberleri: Dinar'da yaşayanların üçte ikisinin kimlikleri yeniledi
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Dinar'da yaşayanların üçte ikisinin kimlikleri yeniledi

6 saat önce

Dinar İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde vatandaşların kimlik yenileme işlemleri sürerken ilçede yaşayanların üçte ikisinin kimliklerini yenilediği bildirildi.

Dinar'da yaşayanların üçte ikisinin kimlikleri yeniledi, System.String[]

Dinar İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde vatandaşların kimlik yenileme işlemleri sürerken ilçede yaşayanların üçte ikisinin kimliklerini yenilediği bildirildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, ehliyetlerini ve kimlik belgelerini yenilemek isteyen vatandaşların Dinar İlçe Nüfus Müdürlüğüne gelerek müracaatlarını sürdürdüğü ve 5 Aralık 2019 itibariyle ilçede yaşayan 48 bin 304 kişiden 31 bin 860'nın kimliğini yenilediği belirtildi.

Çalışmaların yoğun biçimde devam ettiği kurumda, kimlik değiştirmeye gelen vatandaşlardan kimlik yenileme belgeleri yanı sıra parmak izleri alınarak, 3 gün içinde yeni kimlikleri adreslerine postayla ulaştırılıyor.

Aralık, Dinar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:02 Kaynak: AA
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