Son Dakika Haberleri: Dinar'da yaya öncelikli trafik düzenlemesi
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Dinar'da yaya öncelikli trafik düzenlemesi

15 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından yaya öncelikli trafik düzenlemesi yapıldı.

Dinar'da yaya öncelikli trafik düzenlemesi, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından yaya öncelikli trafik düzenlemesi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edilmesinin ardından, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'nın Zabıta Müdürlüğü ekiplerine verdiği talimatla yaya geçitlerine "Önce Yaya" logo uyarıları ile yaya öncelikli trafik düzenleme çalışması yapıldı. Trafikte geçiş üstünlüğünün yayaların olduğunu belirten Belediye Başkanı Nihat Sarı, "Bununla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımız tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için çalışma başlatmıştır. Dinar Belediyesi olarak bizler de bu kampanyaya en iyi şekilde destek olmak amacıyla ilçemizdeki ve özellikle okul çevresindeki yaya geçitlerine bu tür uyarı yazımızı çiziyoruz. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan bu çalışmamız vatandaşlarımız tarafından da takdirle karşılanıyor. Trafik akışını rahatlamak ve yayaların karşıdan karşıya daha güvenli geçişlerini sağlamak için ekiplerimiz belli plan ve program çerçevesinde çalışmalarına ilçe genelinde devam edeceklerdir. Trafikte öncelik yayalarda ve bunun için gerekli her türlü eğitime, projeye ve birlikte çalışmaya destek olacağız" dedi.

Trafik akışını rahatlatmak ve yayaların karşıdan karşıya daha güvenli geçişlerini sağlamak için belirli plan ve program çerçevesinde çalışmaların ilçe genelinde devam edeceği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:04 Kaynak: İHA
Zabıta Müdürlüğü, Afyon, Zabıta, Dinar, Güncel
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