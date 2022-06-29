Dinar'da yaz spor okulu açıldı - Son Dakika
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Dinar'da yaz spor okulu açıldı

29.06.2022 17:32
Dinar'da yaz spor okulu açıldı

Dinar Kaymakamlığı, Dinar Belediyesi, Dinar Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Dinar Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen yaz spor okulu açıldı.

Dinar Kaymakamlığı, Dinar Belediyesi, Dinar Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Dinar Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen yaz spor okulu açıldı.

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende ruhen ve bedenen güçlü nesiller yetiştirilmesi çalıştıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından kurs öğrencileri tarafından tekvando, oturarak voleybol, masa tenisi ve tenis gösterileri yapıldı.

Belediyece hazırlanan hediyeler Kaymakam Selami Kapankaya ve Belediye Başkanı Nihat Sarı tarafından kursa katılan öğrencilere verildi.

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Kaynak: AA

Dinar Belediyesi, Hisarcık, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dinar'da yaz spor okulu açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dinar'da yaz spor okulu açıldı - Son Dakika
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