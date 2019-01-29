Dinar'da Yerel Seçimlere Doğru
1 saat önce
AK Parti Dinar Belediye Başkan Adayı Nihat Sarı, yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerine başladı.
AK Parti Dinar
Belediye Başkan Adayı Nihat Sarı
, yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerine başladı.
İlçe merkezinde Sarı'nın ziyaret programlarına AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya
ve teşkilat mensupları katıldı.
Esnaf ziyaretlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçimlere girdiğini dile getiren Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde zaferle ayrılacaklarını söyledi.
Milletvekili Özkaya ise belediye başkan adaylarının sonuna kadar arkasında olduklarını, yapacağı projelere her zaman destek verileceğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:27 Kaynak: AA
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