Dinar'da yolcu otobüsünün elektrikli bisiklete çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dinar'da yolcu otobüsünün elektrikli bisiklete çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Dinar'da yolcu otobüsünün elektrikli bisiklete çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsünün elektrikli bisiklete çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsünün elektrikli bisiklete çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Eski Denizli Caddesinde, Beycan Özpınar'ın (60) yönetimindeki elektrikli bisiklete, Nurullah Belin (31) idaresindeki 65 AV 245 plakalı yolcu otobüsünün çarpma anının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntüde, çarpışmanın şiddetiyle elektrikli bisikletten düşen sürücü Özpınar'ın otobüsün arka tekerinin altında kalması yer alıyor.

Olay

Dinar ilçesinde, 3 Şubat'ta Nurullah Belin idaresindeki 65 AV 245 plakalı yolcu otobüsü, eski Denizli Caddesinde Beycan Özpınar'ın yönetimindeki elektrikli bisiklete çarpmış, kazada, otobüsün altında kalan Özpınar, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Dinar'da yolcu otobüsünün elektrikli bisiklete çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Denizli, Afyon, Dinar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:43 Kaynak: AA
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