Dinar'da yoldan çıkan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dinar'da yoldan çıkan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı: 6 yaralı - Son Dakika

Dinar'da yoldan çıkan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Dinar'da yoldan çıkan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı: 6 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.


Kaza, Dinar ilçesine bağlı Tatarlı Beldesi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çay-Dinar karayolu istikametine doğru seyir halinde bulunan Cavit Ç. (58) yönetimindeki 48 KT 124 plakalı otomobil, sürücünün araç kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada, Cavit Ç. (58), Hanife Ç. (51), Yakup Ç. (34), Gülşah Ç. (34), Duru Ç. (9), Ömer Ç. (4) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Dinar Devlet Hastanesi'ne sevk etti.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Dinar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:26 Kaynak: İHA
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