Dinar'dan Kısa Kısa

Afyonkarahisar
'ın Dinar
ilçesinde iki haftalık bir kursun ardından Model Uçak Sertifikaları İlçe Kaymakamlık
makamında dağıtıldı. Türk Hava Kurumu
Dinar Şube Başkanlığı tarafından rehber öğretmenler için açılan model uçak kursu belgelerini Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya
verdi.
Türk Hava Kurumu Dinar Şube Saymanı Fatih Karataş
tarafından verilen kursları başarıyla tamamlayan öğretmenler, öğrendikleri model uçak yapımını rehberlik derslerinde öğrencilere de öğretmek istediklerini belirtti.
Kaymakam Kapankaya, öğretmenleri azimli çalışmalarından ötürü tebrik ederek, "Model Uçak Kursları son zamanlarda oldukça yaygınlaştı. Öğretmenlerimiz de bu kurslarda eğitim alarak kendi öğrencilerine en iyi şekilde aktaracaklar." dedi.
Başarılı öğretmen ve personeller ödüllendirildi
Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar ilçesinde başarılı çalışmalarından dolayı bazı öğretmen ve yardımcı personele başarı belgesi verdi.
Dinar Sermaye Piyasası Yatılı Bölge Okulu (SPK YBO) matematik öğretmenleri tarafından projelendirilen "Matematik sokağı" isimli projeyi çok beğendiğini belirten Kaymakam Kapankaya, Dinar Atatürk
Yatılı Bölge Orta Okulu (ATAYBO) hizmetli kadrosunu da titiz ve hijyenik çalışmalarından ötürü tebrik etti.
Öğrenci ve yardımcı personellere başarı belgelerini takdim eden Kapankaya, bu başarıların devam etmesini istedi.