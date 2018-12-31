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Dinar'dan Kısa Kısa

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki haftalık bir kursun ardından Model Uçak Sertifikaları İlçe Kaymakamlık makamında dağıtıldı.

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki haftalık bir kursun ardından Model Uçak Sertifikaları İlçe Kaymakamlık makamında dağıtıldı.

Türk Hava Kurumu Dinar Şube Başkanlığı tarafından rehber öğretmenler için açılan model uçak kursu belgelerini Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya verdi.

Türk Hava Kurumu Dinar Şube Saymanı Fatih Karataş tarafından verilen kursları başarıyla tamamlayan öğretmenler, öğrendikleri model uçak yapımını rehberlik derslerinde öğrencilere de öğretmek istediklerini belirtti.

Kaymakam Kapankaya, öğretmenleri azimli çalışmalarından ötürü tebrik ederek, "Model Uçak Kursları son zamanlarda oldukça yaygınlaştı. Öğretmenlerimiz de bu kurslarda eğitim alarak kendi öğrencilerine en iyi şekilde aktaracaklar." dedi.

Başarılı öğretmen ve personeller ödüllendirildi

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar ilçesinde başarılı çalışmalarından dolayı bazı öğretmen ve yardımcı personele başarı belgesi verdi.

Dinar Sermaye Piyasası Yatılı Bölge Okulu (SPK YBO) matematik öğretmenleri tarafından projelendirilen "Matematik sokağı" isimli projeyi çok beğendiğini belirten Kaymakam Kapankaya, Dinar Atatürk Yatılı Bölge Orta Okulu (ATAYBO) hizmetli kadrosunu da titiz ve hijyenik çalışmalarından ötürü tebrik etti.

Öğrenci ve yardımcı personellere başarı belgelerini takdim eden Kapankaya, bu başarıların devam etmesini istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:38 Kaynak: AA

Afyonkarahisar, Dinar, Güncel
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