Dinar'dan Kısa Kısa

Dinar
Kaymakamı Selami Kapankaya
, Dinar Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, yeni yılını kutladı.
Hastaların taleplerini dinleyerek onlara çeşitli hediyeler veren Kapankaya, yeni yılda sağlık, mutluluk ve esenlik diledi.
Ziyarete, Kaymakam Kapankaya'ya Başhekim İbrahim Eren
Pek, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü İlknur Yılmaz Baştürk
ve Mali Hizmetler Müdürü Hatice
İri eşlik etti.
Huzurevi'nde yeni yıl etkinliği
Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya ve Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar
, Buhurcular Huzurevi'nde düzenlenen yılbaşı gecesine katıldı.
Burada kalan yaşlılarla bir araya gelerek, hal, hatırlarını soran Kaymakam Kapankaya, huzurevi sakinlerine mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu.
Belediye Başkanı Saffet Acar da, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıl gecesinde, yaşlı vatandaşlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu, her zaman yaşlıların dert ve sorunlarıyla ilgileneceklerini söyledi.
Yapılan konuşmaların ardından eğlence programı düzenlendi.