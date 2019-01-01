Son Dakika Haberleri: Dinar'dan Kısa Kısa

Dinar'dan Kısa Kısa

56 dakika önce

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, yeni yılını kutladı.

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Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, yeni yılını kutladı.

Hastaların taleplerini dinleyerek onlara çeşitli hediyeler veren Kapankaya, yeni yılda sağlık, mutluluk ve esenlik diledi.

Ziyarete, Kaymakam Kapankaya'ya Başhekim İbrahim Eren Pek, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü İlknur Yılmaz Baştürk ve Mali Hizmetler Müdürü Hatice İri eşlik etti.

Huzurevi'nde yeni yıl etkinliği

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya ve Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, Buhurcular Huzurevi'nde düzenlenen yılbaşı gecesine katıldı.

Burada kalan yaşlılarla bir araya gelerek, hal, hatırlarını soran Kaymakam Kapankaya, huzurevi sakinlerine mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Saffet Acar da, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıl gecesinde, yaşlı vatandaşlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu, her zaman yaşlıların dert ve sorunlarıyla ilgileneceklerini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından eğlence programı düzenlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:54 Kaynak: AA

İlknur Yılmaz, İbrahim Eren, Selami Kapankaya, Dinar, Güncel
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