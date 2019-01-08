Son Dakika Haberleri: Dinar'dan Kısa Kısa

Dinar'dan Kısa Kısa

1 saat önce

Dinar Belediyesi tarafından yapılan bulvar yolunun yapımı tamamlandı.

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Dinar Belediyesi tarafından yapılan bulvar yolunun yapımı tamamlandı.


Belediye Fen İşleri ekipleri tarafından başlatılan Dinar'ın ilk bulvar yol çalışması sona erdi.

Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlk defa yapmış olduğumuz bulvar yolumuza henüz bir isim vermedik. Bu yolun özelliği, kaldırımlarının üç boyutlu taşlardan döşenmiş olması, kenarlarda yaya ve bisiklet yollarının bulunması ve ışık sisteminin yanmasıdır. Dinar'a yakışan bir yol olan bulvar yolumuza kısa sürede bir isim bulacağız." dedi.

Dinar'a çöp toplama aracı hibe edildi

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafından Dinar ilçesine çöp toplama aracı hibe edildi.

İlçe hükümet konağı önünde düzenlenen törenle teslim alınan araç, köylerin çöplerini toplamak üzere yola çıktı.


Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya tarafından anahtarı teslim edilen araç, çöp toplama hizmetlerini kolaylaştıracak.

Kapankaya, "Köylerimizin çöplerini daha rahat ve daha kolay bir şekilde alabileceğiz. Aracın alınmasında emeği geçen Valimiz Mustafa Tutulmaz'a ve bütün çalışanlara teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:02 Kaynak: AA

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