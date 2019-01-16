Son Dakika Haberleri: Dinar'dan Kısa Kısa

Dinar'dan Kısa Kısa

1 saat önce

Dinar'da sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için hayvanseverler derneği kurulacak.

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Dinar'da sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için hayvanseverler derneği kurulacak.

Suçıkan Park tesislerinde bir gurup hayvansever, Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar ile buluştu.

Grup adına konuşan Fatih Karataş, sokak hayvanlarının barınma, sağlık ve yiyeceklerinin temin edilmesi ve onlara en iyi şekilde bakılması için dernek kurmanın şart olduğunu söyledi.

Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar da hayvansever bir belediye olarak üzerlerine ne görev düşüyorsa yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Belediye Başkanı Acar, gazetecilerle buluştu

Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar Belediye, çalışmalarını değerlendirmek ve bilgilendirmek amacıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.


Suçıkan Park tesislerinde gazetecilerle akşam yemeğinde buluşan Başkan Acar, programda yaptığı konuşmada, "Basının önemini ve değerini çok iyi biliyoruz. Bu nedenle bir araya geldik. Dinar Belediyesi olarak yaklaşık on yıldır vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Bu zamana kadar meclis üyelerimizle birlikte bir çok projeye imza attık. Siz değerli basın mensuplarımız da her zaman bizlerin yanında olduk. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:53 Kaynak: AA

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