Son Dakika Haberleri: Dinar'dan Kısa Kısa

Dinar'dan Kısa Kısa

57 dakika önce

Dinar'dan 158 umre yolcusu kutsal topraklara uğurlandı.

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Dinar'dan 158 umre yolcusu kutsal topraklara uğurlandı.

İlçe Otogarı'nda bir araya gelen umreciler, özel bir turizm firmasıyla Zafer Havaalanı'na hareket etti.

Firma temsilcisi Abdullah Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, umrecilere kazasız, belasız bir ibadet günleri dilediklerini, dört gözle vatana geri dönmeleri için dua edeceklerini belirti.

Uğurlamaya gelen yakınları da anne, baba ve akrabaları için dualarını eksik etmedi.


Tatarlı'da modern kapalı pazar yeri inşaatı

Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde 4 bin metrekarelik kapalı pazar yeri yapımı devam ediyor.


Tatarlı Belediye Başkanı Ramazan Gümüş, inşaat çalışmaları hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Belediye başkanlığına seçilmeden önce seçim vaadimizde kapalı pazar yeri projesi vardı. Verdiğimiz sözümüzü tutarak kapalı pazar yerimizin zemin betonlarını attırdık. Çelik teknolojisi ve çelik konstrüksiyon tekniğiyle yapılan pazar yerimiz çok uzun yıllar kullanılabilecektir. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, kasabamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:59 Kaynak: AA

Tatarlı, Dinar, Güncel
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