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Dinar'dan Kısa Kısa

1 saat önce

AK Parti Dinar Belediye Başkan adayı Nihat Sarı, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dinar Şubesine bağlı Buhurcular Huzurevinde kalan vatandaşları ziyaret etti.

Dinar'dan Kısa Kısa, System.String[]
AK Parti Dinar Belediye Başkan adayı Nihat Sarı, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dinar Şubesine bağlı Buhurcular Huzurevinde kalan vatandaşları ziyaret etti.

Huzurevi sakinlerinin istek ve taleplerini dinleyen Sarı, yaşlılara yönelik çok güzel projeler yapacaklarını, huzur evi sakinlerine en iyi şekilde sahip çıkacaklarını söyledi.

Yardım Sevenler Derneği Dinar Şube Başkanı Aynur Toker ise huzur evinde ikamet eden yaşlıların hiçbir zaman yalnız bırakılmaması gerektiğini, onların her zaman sevgiye ve saygıya ihtiyaçlarının olduğunu ifade etti.

"Yatırımların devamı için AK Parti demeliyiz"

Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde AK Parti'den Belediye Başkan adayı olan Şuayyip Çiçek, beldeye yatırımların devamı için yeniden AK Parti'nin belediyeyi kazanması gerektiğini dile getirdi.

Mevcut başkan Ramazan Gümüş döneminde beş yıl içerisinde çok büyük işlerin yapıldığını ifade eden Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dinar'ın en güzel, gelişime açık ve kendi imkanlarıyla ayakta durabilen Tatarlı beldesini büyütmek ve geliştirmek istediklerini kaydetti.

Çiçek, "Kasabamıza sanayi dükkanları, hastane, eğitim yatırımları kazandırma gibi büyük projelerimiz var. Halkımızın takdiri ile kazandığımız andan itibaren bütün projelerimizi yerine getirmek için çalışmalara başlayacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:08 Kaynak: AA

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