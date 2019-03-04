Son Dakika Haberleri: Dinar'dan Kısa Kısa

Dinar'dan Kısa Kısa

1 saat önce

Dinar Belediyesi "Sıfır Atık" Projesi kapsamında ilçe merkezinde 10 bin adet bez çanta dağıtımı gerçekleştirdi.

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Dinar Belediyesi "Sıfır Atık" Projesi kapsamında ilçe merkezinde 10 bin adet bez çanta dağıtımı gerçekleştirdi.

Çevre kirliliğinin önüne geçmek, poşet kullanımını azaltmak ve masrafları azaltmak için Dinar Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından belediye ve geri dönüşüm logolu çantalar vatandaşlara dağıtıldı.

Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, evsel atıkların sadece çöpten ibaret olmadığını, içerisinde çevreye zarar verebilecek türde de bazı maddelerin olabileceğini ifade ederek, bütün vatandaşları bez çanta kullanmaya davet etti.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden fidan dikim töreni

Dinar Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün "Okul Bahçelerini Yeşillendirelim" Projesi kapsamında Şehit İzzet Taşbaş İmam Hatip Orta Okulu bahçesinde fidan dikme programı düzenlendi.

Gerçekleşen etkinliğe Kaymakam Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Saffet Acar, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Merttürk ve hükümlüler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:22 Kaynak: AA

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