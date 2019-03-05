Dinar'dan Kısa Kısa

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, Kaymakam Selami Kapankaya başkanlığında "okul güvenliği" toplantısı düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, Kaymakam Selami Kapankaya başkanlığında "okul güvenliği" toplantısı düzenlendi.





METEM Konferans salonundaki toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Taşkın, İlçe Jandarma Komutan Vekili Levent Keskin, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları, ilçe mahalle muhtarları ile taşıma servisi yapan firma ve şoförler katıldı.



Programda konuşan İlçe Emniyet Müdürü Taşkın, çocukların güvenli bir şekilde okullara gelmeleri, okul içinde ve bahçede güvenliğin sağlanması hususunda okullarla işbirliği içinde çalıştıklarını belirterek, "Her okulumuzda görevli okul irtibat polislerimiz bulunmaktadır." dedi.



Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş da "İlçe köylerinden ve beldelerden ilçe merkezine 900 öğrencimiz taşınmaktadır. Taşımalı araç şoförlerimizin öğrenciyi evinden aldığı andan itibaren güvenli bir şekilde okula getirmesi, aynı şekilde evine ailesine teslim etmesi gerekmektedir." diye konuştu.



Dinar'da İl Özel İdare personeline eğitim verildi



Afyonkarahisar İl Özel İdaresi bünyesinde Dazkırı, Dinar, Başmakçı, Evciler ve Kızılören ilçelerinde çalışan temizlik personellerine eğitim verildi.



Dinar Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen iş güvenliği seminerinde, Çevre Yüksek Mühendisi Denizer Demirkol ve İş Güvenliği Uzmanı Kübra Kasal tarafından personele, "İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği" çerçevesinde risk değerlendirmesi, acil durum eylem planları, tahliye planları, ortam analiz ölçümleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri konularında eğitimler verildi.

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