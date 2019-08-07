Son Dakika Haberleri: Dinar'dan kısa kısa
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Dinar'dan kısa kısa

1 saat önce

Dinar Belediyesi tarafından kadınlar için hanımeli pazarı kuruldu.

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Dinar Belediyesi tarafından kadınlar için hanımeli pazarı kuruldu.
İtfaiye mahallesindeki semt pazarına kurulan hanımeli pazarında kadınlar, evde ürettikleri hamur işleri, aksesuar, giyim, ev tekstili ve oyuncak gibi ürünleri satıyor.
Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, hanımeli pazarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kadınlarımıza ek gelir sağlamak, onları küçükte olsa iş hayatına ve ticarete atılmalarını sağlamak amacıyla hanımeli pazarını kurduk. Kadınlarımız burada el emeği göz nuru ürünlerini satarak para kazanacaklar." ifadelerini kullandı.
-Elektrik telleri yer altına iniyor
Dinar Belediyesi ile Osman Gazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) arasında imzalanan protokol çerçevesinde kentteki elektrik telleri yer altına alınıyor.
Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini, kesintisiz bir elektrik hizmeti için bu çalışmanın şart olduğunu belirtti.
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Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:48 Kaynak: AA
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