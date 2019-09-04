Dinar'dan kısa kısa

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı belediye tarafından düzenlenen sünnet şöleni ile sünnet olan çocukları hastanede ziyaret etti.

Çocuklara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Sarı, 71 çocuğun sünnet işlemlerinin Dinar Devlet Hastanesi'nde tamamlandığını, her yıl düzenli olarak sünnet merasimlerinin yapılacağını söyledi.

Başkan Sarı'ya teşekkür eden aileler, istek ve taleplerini iletti.

Dinar Kaymakamı Kapankaya, şehit ailesini ziyaret etti

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, ilçeye bağlı Duman köyünde ikamet eden şehit annesi Melek Bayram'ı evinde ziyaret etti.

1991 yılında şehit olan Muhammet Bayram'ın annesi Melek Bayram'ın halini hatırını sorarak istek ve taleplerini dinleyen Kapankaya, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını söyledi.

Dinar İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Necip Kacar, Dinar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü İrfan Yüksel ve Orman İşletme Müdürü Tuncer Yalçın'ın da katıldığı ziyaret programında Kaymakam Kapankaya şehidin mezarını da ziyaret etti.