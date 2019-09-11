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Dinar'dan kısa kısa

59 dakika önce

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya ve Belediye Başkanı Nihat Sarı İstasyon Mahallesi'nde yapımı devam eden Kültür Evi binasında çalışmaları yerinde inceledi.

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Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya ve Belediye Başkanı Nihat Sarı İstasyon Mahallesi'nde yapımı devam eden Kültür Evi binasında çalışmaları yerinde inceledi.

Dinar Kaymakamlığı tarafından yaptırılan Kültür Evi'nin yapımında sadece çevre düzenlemesi işi kalırken, kısa bir süre içerisinde de hizmete açılması bekleniyor.

Kaymakam Kapankaya, belediye ile çevre düzenlemesi konusunda iş birliği yapacaklarını ifade etti.

Kaymakamı Kapankaya, antik tiyatro kazı alanını gezdi

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, geçtiğimiz yıl kaymakamlık tarafından başlatılan 8 bin kişilik antik tiyatro kazı alanını ziyaret etti.

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'nın da katıldığı inceleme gezisinde Arkeolog Mustafa Bilgin'den bilgi alan Kaymakam Kapankaya, "Çalışmaları hızlandırılıp kısa sürede Apemeia Antik Tiyatrosu'nun ortaya çıkarılması, ilçemize kazandırılması için gerekli fikir alışverişinde bulunduk." dedi.

Selami Kapankaya, Nihat Sarı, Dinar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:00 Kaynak: AA
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