Dinar'dan kısa kısa

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı başkanlığında zahire pazarı toplantısı yapıldı.

Belediye meclisi salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilçeye yeni yapılacak olan zahire pazarı ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Sarı, esnafları bir araya getirebilecek bir proje hazırlayacaklarını söyledi.

Sarı, "Zahireci esnaflarımızın daha geniş ve daha rahat alanlarda iş yapmalarını sağlayacağız." dedi.

Dinar'da Ahilik Haftası etkinlikleri

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, 16-22 Eylül 2019 tarihlerinde kutlanan Ahilik Haftası nedeniyle Dinar Çıraklık Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Dinar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sabri Can Bekle'nin de katıldığı ziyaret programında Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürü Fahrettin Aygündüz'den bilgi alındı.

Ahilik geleneğinin çok eskiye dayandığını ifade eden Kaymakam Kapankaya, "İleride ilçenin en güzel, en kaliteli esnafları burada yetişecek." dedi.