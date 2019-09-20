Dinar'dan kısa kısa

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde motosiklet kullanıcılarına yönelik trafik uygulaması gerçekleştirildi.



Trafik ekipleri yaptıkları kontrollerde, muayenesiz, plakasız, kasksız ve ehliyetsiz motosiklet sürücülerine ceza işlemleri uyguladı.



Çevreyi ve vatandaşları rahatsız edici ses çıkartan ve çalıntı motosikletler ise toplanarak yediemin depolarına kaldırıldı.

Dinar'da bağımlılıkla mücadele toplantısı

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya başkanlığında bağımlılıkla mücadele ilçe koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonundaki programda, tütün ile mücadele üzerinde durularak denetimlerin artırılması gerektiği kararlaştırıldı.

Kapankaya, toplantıda yaptığı konuşmasında, özellikle öğrencilerin tütün ürünlerinden uzak tutulması adına gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.