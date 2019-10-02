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Dinar'dan kısa kısa

2 saat önce

Dinar'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

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Dinar'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

İlçe Müftüsü Şahin Yaşar ve ilçedeki din görevlileri, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'yı makamında ziyaret etti.

Yaşar, ziyarette, ilçedeki din hizmetlerinin aralıksız devam ettiğini, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını belirtti.

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı ise, din görevlilerinin mesleğinin hem zor hem de çok büyük manevi değeri olan bir iş olduğunu ifade etti.

Dinar'da çocuk tiyatrosu

Dinar Belediye Kültür Merkezi'nde "Karlar Ülkesi Eriyor" isimli tiyatro oyunu sergilendi.


İlk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrenciler için hazırlanan oyunda, dünyada yaşayan herkesin doğayı asla kirletmemesi gerektiği, yoksa dünyamızın ileride büyük bir çöle dönüşebileceği konuları işlendi.

Beşyüz kadar öğrencinin izlediği tiyatro oyununa öğrenci velilerinden de yakın ilgi vardı.

Nihat Sarı, Dinar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:14 Kaynak: AA
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