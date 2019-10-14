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Dinar'dan kısa kısa

1 saat önce

Dinar Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Amatör Spor Haftası dolayısıyla, kentte çeşitli sportif etkinlikler düzenlendi.

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Dinar Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğü, Amatör Spor Haftası dolayısıyla, kentte çeşitli sportif etkinlikler düzenlendi.

İlçe Müdürü Doğan Çakır, yaptığı açıklamada, gençlerin ve öğrencilerin spor yapmalarını sağlamak, sağlıklı yaşamlarına destek olmak amacıyla voleybol, atletizm ve masa tenisi branşlarında turnuvalar düzenlendiğini söyledi.

Turnuvaların tamamlandığını aktaran Çakır, şampiyon olan okul takımları ve öğrencilere kupalarının verildiğini ifade etti.

Dinar'da deprem ve yangın tatbikatı

Dinar Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde deprem ve yangın tatbikatları gerçekleştirildi.


Okulun konferans salonunda AFAD ekipleri tarafından öğrencilere afet öncesi ve sonrası neler yapılması gerektiği hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Daha sonra ise hep birlikte yangın ve deprem tatbikatları gerçekleştirildi.


Okul müdürü Şevki Karadeniz yapılan tatbikatlarla alakalı olarak, öğrencileri afet durumlarında ne yapmaları gerektiğinin anlatıldığını belirtti.

Atletizm, voleybol, Dinar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:28 Kaynak: AA
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