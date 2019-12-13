Dinar'dan kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dinar'dan kısa kısa - Son Dakika

Dinar'dan kısa kısa

6 saat önce

Dinar İlçe Müftü Vekili Faruk Gündoğan ilçede hafızlık eğitimi gören öğrencilere Kuran-ı Kerim hediye etti.

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Dinar İlçe Müftü Vekili Faruk Gündoğan ilçede hafızlık eğitimi gören öğrencilere Kuran-ı Kerim hediye etti.

Santral Mahallesi'ndeki Kur'an kursunu ziyaret eden Gündoğan, burada öğrencilerle sohbet edip, gördükleri dersleri takip etti.

Öğrencilere hafızlık konusunda bilgi veren Gündoğan, bütün öğrencilere Kuran-ı Kerim hediye etti.

Şehit ailesine ziyaretler

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Dinar'da şehit Teğmen Şafak Evran'ın baba evini ziyaret etti.

İlçeye bağlı Yıprak Köyü'nde yaşayan şehit ailesini ziyaret eden Köksal, bir süre Evran ailesiyle sohbet etti.

Her zaman gazilerin ve şehit ailelerinin yanlarında olduklarını belirten Köksal, "Şehit ailelerimiz için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz." dedi.

Kuran-ı Kerim, Gündoğan, Dinar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:00 Kaynak: AA
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