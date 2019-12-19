Dinar'dan kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dinar'dan kısa kısa - Son Dakika

Dinar'dan kısa kısa

6 saat önce

Dinar ilçesinde 89 kişilik umre yolcuları kutsal topraklara uğurlandı.

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Dinar ilçesinde 89 kişilik umre yolcuları kutsal topraklara uğurlandı.

İlçe otogarında bir araya gelen umreciler, özel bir turizm firmasıyla Zafer Havaalanı'na hareket etti.


Firma temsilcisi Abdullah Ayaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, umrecilere kazasız, belasız bir ibadet günleri dilediklerini, dört gözle vatana geri dönmeleri için dua edeceklerini söyledi.

Uğurlamaya gelen yakınları da anne, baba ve akrabaları için dua etti.

Dinar İHO hafızlık yarışmasında Afyonkarahisar birincisi oldu

Dinar Şehit İzzet Taşbaş İmam Hatip Ortaokulu (İHO) öğrencileri hafızlık yarışmasında Afyonkarahisar birincisi oldu.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen "Genç Muhafızlar" hafızlık yarışmasında Dinar Şehit İzzet Taşbaş İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mehmet Kerim Şenol, Afyonkarahisar'da birinci oldu.

22 Mart 2020 tarihinde Konya'da düzenlenecek olan bölge finalinde Mehmet Kerim Şenol diğer on ilden gelen birincilerle yarışacak.

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:38 Kaynak: AA
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