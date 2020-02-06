Dinar'dan kısa kısa - Son Dakika

Dinar ilçe müftülüğüne atanan Ramazan Avcı, görevine başladı.
Daha önce Uşak Ulubey'deki ilçe müftülüğü görevinden Dinar İlçe Müftülüğüne atanan Ramazan Avcı koltuğuna oturarak görevine başladı.
Dinar'da eğitim toplantısı
Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, 2. dönem eğitim öğretim faaliyetlerinin ele alındığı toplantıya katıldı.
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki toplantıda ilçe Milli Milli Eğitim Müdürlüğünce, 2 dönem yapılacak eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bir sunum yapıldı.
Toplantıya, Kapankaya'nın yanı sıra Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, Tatarlı Belediye Başkanı Şuayyup Çiçek, meclis üyeleri ve okul müdürleri katıldı.