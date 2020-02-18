Dinar'dan kısa kısa - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla Umre ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek olan 82 vatandaş için tören düzenlendi.

Dinar Belediye Hizmet binası önünde düzenlenen törende dualar edildi.

Belediye Başkanı Nihat Sarı, AK Parti İlçe Başkanı İdris Er, MHP İlçe Başkanı Mustafa Karahan'ın katıldığı programda, Dinar İlçe Müftüsü Ramazan Avcı, 82 kişiye hayırlı yolculuklar diledi.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Yönetimi 2020 yılı toplantısı

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü 2020 yılı ilk değerlendirme toplantısı Dinar Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Bölge Müdürü Refik Ulusoy başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısına, Bölge Müdür yardımcıları ile şube müdürleri, işletme ve fidanlık müdürleri, etüt ve proje baş mühendisi katıldı.

Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan şube müdürleri tarafından 2020 yılı program, uygulama ve sorunlarına ilişkin sunum yapılarak, işletmelerin faaliyetlerinin irdelendiği toplantıda, bu yılki çalışmalarla ilgili izlenecek yöntem, sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.