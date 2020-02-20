Dinar'dan kısa kısa - Son Dakika
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Dinar'dan kısa kısa

6 saat önce

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, seçim beyannamesinde yer alan sokak hayvanları için yapılacak rehabilitasyon merkezinin ihalesini tamamladı.

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Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, seçim beyannamesinde yer alan sokak hayvanları için yapılacak rehabilitasyon merkezinin ihalesini tamamladı.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan ihaleye 7 firma katıldı.

İhale sonrası açıklama yapan Sarı, "Vatandaşlarımızın en önemli sorunlarından bir tanesi haline gelen sokak hayvanları için Rehabilitasyon merkezimizin 30 Haziran 2020 tarihinde faaliyet geçmesiyle çözüme kavuşturulmuş olacak. İhaleyi alan firmaya, ilçemize ve belediyemize hayırlı olsun." dedi.


Suçıkan Park'da yenileme çalışmaları başladı


Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'nın talimatları doğrultusunda Belediye Suçıkan Park Tesisleri'nde yenileme çalışmaları başladı.

Tesislerde bulunan mutfak ve tuvaletlerin yıkılarak yerine yeni modern, restoran, mutfak, tuvaletler ve mescit yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Sarı, "Dinar'ın simgesi olan Suçıkan Park Tesisleri daha modern ve ilçeye yakışır hale getirmek için çalışmalara başladık. Tesislerimizde vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak için başlatmış olduğumuz yenileme çalışması ile tesisimiz daha modern ve ilçemize yakışır bir görünüm kazanacak." dedi.

Nihat Sarı, Dinar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:38 Kaynak: AA
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