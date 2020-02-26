Dinar'dan kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dinar'dan kısa kısa - Son Dakika

Dinar'dan kısa kısa

6 saat önce

Dinar Belediyesi evinde çıkan yangın sonrası zor duruma düşen aileye yardım ediyor.

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Dinar Belediyesi evinde çıkan yangın sonrası zor duruma düşen aileye yardım ediyor.

Belediye Başkanı Nihat Sarı, "Her zaman söylediğimiz gibi öncelik olarak insanı alan sosyal belediyecilik ilkesi ve anlayışıyla uzak yakın demeden bütün vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz." dedi.

MYO öğrencilerine evlilik ve bağımlılık eğitimleri verildi

Dinar Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilere, evlilik öncesi eğitim, bağımlılıktan kurtulma ve sağlıklı yaşama eğitimleri verildi.

Dinar Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim ve Danışmanlık Birimi'nde görevli Danışman Hacer Altıntaş, Sosyolog Zehra Mutlucan ile Nur Şen verilen eğitimlerde öğrencilerin sorularını cevapladı.

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:58 Kaynak: AA
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