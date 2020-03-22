Dinar'dan kısa kısa - Son Dakika

Dinar Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda başlatılan yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Meydanda yeni aydınlatma sistemleri ile zemin kaplaması yapılıyor.

Belediye Başkanı Nihat Sarı, Cumhuriyet Meydanı'nın ilçeye yakışan bir mekan olacağını, kısa sürede tamamlayıp vatandaşların hizmetine açılacağını ifade etti.

Dinar'da 65 yaşındaki vatandaşlara destek

Dinar Belediyesi, ilçedeki 65 yaş ve üstü vatandaşlardan gelecek kişisel istek ve taleplerin personel tarafından karşılanacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından Dinar Belediyesi, gerekli çalışmaları başlattı.

Belediye Başkanı Nihat Sarı, yaptığı açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşların mağdur olmaması için kendilerine gelecek talep ve isteklerin belediye ekiplerince karşılanacağının belirtti.