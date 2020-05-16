Dinar'dan kısa kısa - Son Dakika

Dinar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tasarlanan sosyal mesafe banklarını Cumhuriyet Meydanı'na yerleştirdi.

Belediye tarafından üretilen sosyal mesafe bankları iki kişinin arasında bir metre mesafe olacak şekilde tasarlandı.



Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, yaptığı açıklamada, "İlçemizde koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Cumhuriyet Meydanı'na vatandaşlarımızın sosyal mesafeye uygun şekilde oturması açısından üretimini yaptığımız bankları ekiplerimiz yerleştirdi. Belediye olarak vatandaşlarımızın sağlığını önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Dinar Kaymakamlığı vatandaşlara maske dağıttı

Dinar Kaymakamlığınca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçedeki vatandaşlara maske dağıtıldı.

İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, yaptığı açıklamada, "Kovid-19 ile ilgili sürekli halkımızı bilgilendiriyoruz. Vatandaşlarımızın koronavirüse karşı daha duyarlı olmalarını ve maskesiz sokağa çıkmamalarını istiyoruz. Özellikle sosyal mesafenin korunmasını önemsiyoruz." dedi.

Dinar'da çöp konteynerleri ilaçlandı

Dinar Belediyesi, ilçedeki bütün çöp konteynerlerini ilaçladı.

Belediye Veteriner Hekimi Oğuz Başkaya, "Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte zararlı haşerelerin ve sineklerin üremesini engellemek için ilçemizdeki bütün çöp konteynerlerini ilaçlıyoruz. Ayrıca, ilçe halkımızdan da çöplerini konteyner dışında bir yere atmamasını rica ediyoruz." açıklamasında bulundu.