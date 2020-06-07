Dinar'dan kısa kısa - Son Dakika

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya başkanlığında İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 1 Haziran tarihi itibariyle başlayan normalleşme sürecinde alınacak olan yeni tip koronavirüs tedbirlerinin değerlendirilmesi ve istişare toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, Kaymakam Kapankaya, bütün tedbirlerin eksiksiz olarak uygulandığını, kurumların ise birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğini söyledi.

Toplantıya, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, Haydarlı Belediye Başkanı Duygu Peker, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Taşkın ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Tekin Mumcu katıldı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Özkaya, Dinar'ı ziyaret etti

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Dinar ilçesinde bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Dinar ilçe teşkilatıyla buluşan Özkaya, daha sonra ilçede bulunan yatırımları inceledi.

Parti binası önünde vatandaşlarla bir araya gelerek onların istek ve taleplerini dinleyen Özkaya, Dinar'da yapımı neredeyse sona eren TOKİ 800 konutun tesliminin bu Çarşamba gününden itibaren başladığını söyledi.

OSB bölgesinde ise patates ve soğan paketleme fabrikasının faaliyetlerine başlayacağını kaydeden Özkaya, "Dinar Sandıklı karayolu üzerine ise lisanslı depoculuk yapılması planlanan arpa ve buğday depoları yapılıyor. İlçemize hayırlı ve uğur olsun." dedi.