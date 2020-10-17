Dinar'dan kısa kısa - Son Dakika

Dinar Belediyesi tarafından ilçede belirlenecek olan yol güzergahlarına bisiklet yolu yapılacak.

Bisiklet yolu projesi için Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Proje ve Yapım İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğünde görevli Mimar Hülya Aka ve İnşaat Teknikeri Ahmet Aslantürk Belediye Başkanı Nihat Sarı'yı ziyaret etti.

Ziyarette, Sarı, Aka ve Aslantürk bisiklet yolu projesi hakkında istişarelerde bulundu.

Belediye Başkanı Sarı, "Yollarımızda gerekli asfalt ve yol genişletme çalışmalarının gerçekleştirilerek, bu çalışmaları modern kaldırımlar ile taçlandırıyoruz. Şimdi ise bisiklet yollarına ilçemize kazandıracağız." dedi.

AK Parti Dinar Kadın Kolları 6. Olağan Genel Kongresi yapıldı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Genel Kongresi gerçekleştirildi.

Aziz Park'ta gerçekleştirilen kongreye, Belediye Başkanı Nihat Sarı, Haydarlı Belediye Başkanı Duygu Peker, AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk ve çok sayıda kadın katıldı.

Açılışta konuşan AK Parti Dinar Kadın Kolları Başkanı Gül Lale Çağlı, kurulduğu günden itibaren kadınlara değer veren ve ülkeye çağ atlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı çatı altında siyaset yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Ferda Ertürk ise yeni seçilen başkana ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diledi.

Kongrede, mevcut başkan Gül Lale Çağlı yeniden başkan seçildi.