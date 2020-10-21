Dinar'dan kısa kısa - Son Dakika

Dinar Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan bütün kaldırımlarda tek tip kaldırım uygulaması başlattı.

Kentteki cadde ve sokakların modern bir görünüme kavuşması hedeflenen çalışmada, vatandaşlara ulaşımda da kolaylık sağlanması hedefleniyor.

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, tek tip kaldırım uygulaması hakkında yaptığı açıklamada, "İlçemizde vatandaşlarımızın daha rahat bir şekilde yürüyüş yapması adına tek tip kaldırım için çalışmalarımız başladı. Amacımız vatandaşlarımızın engelsiz bir şekilde ulaşım yapmasıdır." ifadesini kullandı.

Dinar'da yeni otobüs durakları yapıldı

Dinar Belediyesi tarafından kentteki çeşitli noktalara yeni otobüs durakları yapıldı.

Fatih Mahallesi'ndeki çalışmalarda belediye ekipleri, belirlenen noktaları yeni durakları monte etti.

Ayrıca, TOKİ evleri mevkisine de engelli vatandaşların rahatça kaldırımları kullanabilmeleri için engelli rampası yapıldı.