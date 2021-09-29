Dinar'dan kısa kısa - Son Dakika

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'nın talimatlarıyla Suçıkan Park Tesisleri Revize projesi kapsamında inşaatı başlayan Suçıkan mescidi inşaatında sona yaklaşıldığı bildirildi.

Tesisi ziyarete gelen vatandaşların rahat bir şekilde ibadetini yapabileceği mescit inşa ediliyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, mescit inşaatının büyük bir kısmının tamamlandığını ve kısa bir süre içerisinde ibadete açılacağının müjdesini verdi.

Ayrıca mescidin tesise kazandırılmasında emeği geçen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek olmak üzere AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'ya ve destek olan herkese teşekkür etti.

Dinar Belediyesi yeni doğan çocuklara bebek seti verecek

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, Afyonkarahisar Erkmen Kadın Kültür evine destek olmak amacıyla kadınların el emeği olan bebek setlerinin "Hoş geldin bebek" projesi kapsamında yeni doğan bebeklere hediye edileceğini bildirdi.

Erkmen Kadın Kültür Evi Müdiresi Hatice Derinöz, Erkmen Kadın Kooperatifi Denetleme Kurulu Başkanı Havva Elmas, yardımcısı Fadime Korkmaz ve kooperatif üyesi Büşra Saraç Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'yı ziyaret ederek bebek setlerini teslim etti.

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'nın seçim beyannamesinde yer alan ve göreve geldiği günden bugüne devam eden yeni doğan çocuklar için "Hoş geldin bebek kartı" uygulaması yerine artık bebek seti dağıtımı yapılacak.

Bebek setleri yeni doğan çocukların ailelerine teslim edilecek.

Belediye Başkanı Sarı, "Erkmen Kadın Kültür Evine destek olmak amacıyla kadınların el emeği olan bebek setlerini aldık. Bundan sonraki süreçte yeni doğan çocuklara artık bebek seti hediye edeceğiz." dedi.