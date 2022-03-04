Dinar'dan kısa kısa - Son Dakika

Dinar'da silahla ateş ettikleri iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliye adli işlem başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir araçtan silahla ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli eşkalleri ve plaka bilgisinden tespit edilen zanlılar Kent merkezinde durdurulan araçta yakalandı.

Ekiplerin, araçta ve şüphelilerin ikametinde yaptığı aramada, tüfek ve 11 fişek ele geçirildi.

Şüphelilere adli işlem başlatıldı.

???????- Dinar'da deprem tatbikatı yapıldı

Dinar'da "2022 Afet Tatbikat Yılı" kapsamında deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı.

Mehmet Çavuş Anadolu Lisesi'ndeki tatbikata, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kapankaya, yaptığı açıklamada, ilçede deprem olması durumunda nelerin yapılacağının canlandırıldığını ifade etti.

Tatbikata, AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri de katıldı.