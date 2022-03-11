Dinar'dan kısa kısa - Son Dakika
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Dinar'dan kısa kısa

11.03.2022 15:06
Dinar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik faaliyet gerçekleştirdi.

Ekipler, hakkında hapis cezası bulunan S.A'yı gözaltına aldı.

Esnaflar hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirildi

Dinar Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerdeki esnafları hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirdi.

İlçeye bağlı Burunkaya, Çapalı, Eldere ve Gökçeli köylerini ziyaret eden ekipler bakkal ve kahvehane işletmesi sahiplerini ziyaret etti.

Ekipler, esnafları iş yerinden hırsızlık ve dolandırıcılık suçu işleyenlerin hareket tarzları, yöntemleri gibi konularda bilgilendirdi.

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Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Narkotik, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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