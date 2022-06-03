Dinar'dan kısa kısa

Dinar'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kentte durdurduğu bir araçta bir miktar eroin ile 9 sentetik peçete ele geçirdi.

Ekipler, araçtaki N.M, S.B, Y.B. ile K.D, hakkında adli işlem yaptı.

Dinar'da dolandırıcılık

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte kendisini jandarma olarak tanıdan bir kişi olduğu, insanları dolandırmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Gözaltına alınan B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

B.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.