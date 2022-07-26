Dinar'dan kısa kısa - Son Dakika
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Dinar'dan kısa kısa

26.07.2022 15:43
Dinar'dan kısa kısa

Dinar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Dinar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte, durumundan şüphelendiği bir kişinin kimliğini kontrol etti.

Kimliği yanında olmadığı için emniyete götürülen H.Y'nin (44) yapılan araştırmada, 6 farklı suçtan kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Dinar'da tarla günü etkinliği düzenlendi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tarla günü etkinliği düzenlendi.

Dinar Pancar Kooperatifi tarafından kentteki bir tarladaki etkinlikte, çiftçilere tarım aletleri tanıtıldı.

Etkinliğe, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, İlçe Ziraat Odası Başkanı Cengiz Güçlü, Dinar Pancar Kooperatifi Başkanı Veysel Topçu, İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sabri Can Bekle ve çiftçiler katıldı.

Program, yemek ikramı ile sona erdi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dinar'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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