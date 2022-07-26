Dinar'dan kısa kısa

Kimliği yanında olmadığı için emniyete götürülen H.Y'nin (44) yapılan araştırmada, 6 farklı suçtan kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte, durumundan şüphelendiği bir kişinin kimliğini kontrol etti.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

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