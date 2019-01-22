Son Dakika Haberleri: Dinar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden Eğitime Destek

Dinar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden Eğitime Destek

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Dinar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü eğitime destek veriyor.

Dinar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden Eğitime Destek, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Dinar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü eğitime destek veriyor.

2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin yarıyıl tatili olan 18 Ocak-4 Şubat 2019 tarihleri arasında Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı ve Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile boya, tadilat ve temizlik ihtiyacı olan okullar belirlenerek; Dinar Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde kamu hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmekte olan yükümlüler tarafından bu okulların boya, tadilat ve temizlik işleri yapılmaya başlandı.

Konuyla ilgili konuşan Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Merttürk; "Denetimli serbestlik hizmetleri ilçemizde kısa sürede kurumsallaştı. Ceza, adalet ve infaz sistemi içinde çok farklı alanlarda hizmet vererek; bireyi suçtan uzak tutmak ve toplumu da suçlulardan korumak amacı ile çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlar. Kamu hizmeti de bu yükümlülük faaliyetlerinden biridir. Yükümlülerin okulun boya, tadilat ve temizlik işlerini yaparak cezalarını yerine getiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Dinar Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Merttürk, Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kaçar, Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş ve beraberindeki heyet, Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesindeki çalışmaları yerinde inceledi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:03 Kaynak: İHA

Afyon, Dinar, Güncel
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