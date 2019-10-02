Dinar depreminin 24. yılı
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Dinar depreminin 24. yılı dolayısıyla hayatını kaybedenler için Ulu Cami'de Mevlid-i Şerif okutuldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:04 Kaynak: AA
Dinar depreminin 24. yılı dolayısıyla hayatını kaybedenler için Ulu Cami'de Mevlid-i Şerif okutuldu.
Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "1 Ekim 1995 yılındaki depremin acılarını unutmadık. O acı günlerde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.
Programın ardından ilçe belediyesi, vatandaşlara helva ikram etti.
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