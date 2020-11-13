Dinar depreminin ardından geldiği İzmir'de aynı acıyı yaşadı - Son Dakika

Dinar depreminin ardından geldiği İzmir'de aynı acıyı yaşadı

13.11.2020 11:21

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 1995'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ailesiyle İzmir'e yerleşen ve bunun etkisiyle senaryo yazıp film çeken avukat Özlem Özel, 25 yıl sonra aynı acıya tanıklık etti.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 1995'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ailesiyle İzmir'e yerleşen ve bunun etkisiyle senaryo yazıp film çeken avukat Özlem Özel, 25 yıl sonra aynı acıya tanıklık etti.

Avukat Özel, evlerini ve yakınlarını kaybettiği Dinar depreminin ardından kısa bir süre sonra acılarını unutmak amacıyla ailesiyle İzmir'e taşındı. İzmir'de bir kompozisyon yarışmasında henüz 8 yaşındayken birincilik ödülü alan Özlem Özel, daha sonra senaryo yazmaya başladı.

Hukuk fakültesini bitirip avukatlık mesleğine adım atan Özel, bir süre önce de çocukluğunun geçtiği ve depremi yaşadığı memleketini "Gelincik Kırmızı" adlı filmle anlatmaya çalıştı.

Dinar depreminin 25. yılında o günleri yaşayanlarla röportaj yapan Özlem Özel, hazırladığı bu kısa belgeseli de 1 Ekim'de sosyal medya platformundan yayımladı.

30 Ekim'de merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin vurduğu Bayraklı ilçesinde evi ve ofisi hasar gören avukat Özlem Özel, ikinci kez yaşadığı afetten sağ çıkmanın buruk sevincini yaşıyor.

Özel, AA muhabirine, 8 yaşındayken Dinar depremini yaşadığını ve o acı dolu günleri bir türlü unutamadığını belirtti.

Depremin etkisinden kurtulmak için o dönem ailesinin İzmir'e taşındığını anlatan Özel, "Deprem nedeniyle yağmur ve soğuk havada günlerce çadırda kaldık. Şimdiki gibi yeterince yardım da gelmedi. Utana sıkıla Kızılay'ın dağıttığı yemekleri aldık. Bir gün kırık dökük eşyaları acelece kamyona yükleyip, bir umutla İzmir'e yola çıktık." dedi.

Geçen yıllara rağmen depremin etkilerini unutamadığını dile getiren Özel, bundan yola çıkarak da film ve belgeseller çektiğini vurguladı.

İzmir depreminde yıllar sonra aynı acıyı yaşadığını ifade eden Özlem Özel, şunları söyledi:

"Depremi ve korkusunu yıllarca atlatamamıştık. Şimdi tam yeni unutmuşken 25 yıl sonra aynı üzüntüyü bir daha yaşadık. 1 Ekim'de de farkındalık olsun diye Dinar depremiyle ilgili hazırladığım belgeseli yayınladım. Depremde aslında bizim hayatımız da yıkıldı. Bir kere bozulunca tekrar yeniden yapmak uzun yıllar alıyor. Şimdi aynı korkular yine depreşti. Çok şükür sağ kurtulduk ama sağlam olmayan binalar yüzünden bir sürü can gitti. Gerçekten çok üzgünüm, günlerce kendimize gelemedik. Umarım bu yaşadığımız son deprem olur."

Dinar depreminin ardından geldiği İzmir'de aynı acıyı yaşadı
Dinar depreminin ardından geldiği İzmir'de aynı acıyı yaşadı
Dinar depreminin ardından geldiği İzmir'de aynı acıyı yaşadı
Dinar depreminin ardından geldiği İzmir'de aynı acıyı yaşadı

Zahit Şeyhanoğulları, Dinar, İzmir, Film, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dinar depreminin ardından geldiği İzmir'de aynı acıyı yaşadı - Son Dakika


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