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Dinar Galericiler Sitesi projesi için son aşamaya gelindi

1 saat önce

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'nın seçim beyannamesinde bulunan Galericiler Sitesi projesi için son aşamaya gelindi.

Dinar Galericiler Sitesi projesi için son aşamaya gelindi, System.String[]
Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'nın seçim beyannamesinde bulunan Galericiler Sitesi projesi için son aşamaya gelindi.

Belediye Başkanı Nihat Sarı'nın başkanlığında Dinar Belediyesi Meclis Salonu'nda galerici esnafları ile bir toplantı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda ilçede açılacak olan Galericiler Sitesi ile ilgili istişareler yapılarak, esnaflar ile birlikte karşı görüş alışverişinde bulunuldu. Belediye Başkanı Nihat Sarı projesinin hazır olduğunu belirterek, "Seçim beyannamemizde vermiş olduğumuz Galericiler sitesi projemiz için siz değerli esnaflarımız ile bir araya geldik. İlçemizde Galericiler Sitemiz olmadığı için şehir içinde bulunan galericileri toplayabileceğimiz bir merkez oluşturmayı planlıyoruz. Galerici esnafını bir araya getirip bir bütünlük oluşturmak istiyoruz. Projemiz hazır. Fakat siz değerli esnaf arkadaşlarımız ile birlikte daha güzel ve modern bir site nasıl yapabiliriz amacıyla sizlerle bir araya geldik. Gayet güzel ve modern bir site olacağına inanıyorum. Böylelikle şehir içinde trafik yoğunluğunu da ortadan kaldırmış olacağız. Sitemizin şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR
Dinar Belediyesi, Nihat Sarı, Dinar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:39 Kaynak: İHA
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