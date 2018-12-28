Son Dakika Haberleri: Dinar Halk Eğitim Merkezi'nden Örnek Davranış

Dinar Halk Eğitim Merkezi'nden Örnek Davranış

6 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Dinar İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, geçmiş dönemlerde hizmet etmiş yönetici ve idareciler onuruna vefa buluşması adı ile yemek düzenledi.

Dinar Halk Eğitim Merkezi'nden Örnek Davranış, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Dinar İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, geçmiş dönemlerde hizmet etmiş yönetici ve idareciler onuruna vefa buluşması adı ile yemek düzenledi.

Dinar Halk Eğitim Merkezinin kuruluşundan bugüne kadar görev yapmış müdür ve müdür yardımcıları, organize edilen yemekte bir araya geldi. Dinar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gültekin Koçer tarafından organize edilen vefa yemeğinde, eski yöneticiler birlikte çalıştıkları arkadaşlarıyla geçmiş günleri yad ederek böyle bir organizasyonla uzun yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Eski yöneticiler, böyle bir organizasyonla kendilerini bir araya getiren Kurum Müdürü Gültekin Koçer'e teşekkür ettiler.

Yemek programında bir konuşma yapan Kurum Müdürü Gültekin Koçer; "Geçmiş yıllara ve yapılan çalışmalara bir saygı göstergesi olarak bu vefa buluşmasını düzenledik. Kurumumuza daha önceden hizmet etmiş idarecilerimizi bir araya getirip kurumumuzun bu günlere gelmesinde sağladıkları katkıdan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Çoğalan kalabalıklar arasında azalan tek şeyin vefa olduğunu, bugün burada olan idarecilerimizin emekli olduklarını ancak kurum olarak kendilerine "Elveda Değil, El-Vefa" diyoruz" dedi.

Vefa yemeğinin ardından Müdür Koçer tarafından emekli yöneticilere plaket takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:36 Kaynak: İHA

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