Son Dakika Haberleri: Dinar Hem'de "Vefa Buluşması"

Dinar Hem'de "Vefa Buluşması"

5 dakika önce

Dinar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, (HEM) eski çalışanlarıyla 'Vefa Buluşması' adı altında bir araya geldi.

Dinar Hem'de
Dinar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, (HEM) eski çalışanlarıyla 'Vefa Buluşması' adı altında bir araya geldi.

Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda düzenlenen programa, Dinar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gültekin Koçer ile kurumda görev yapmış eski personeller katıldı.

Programda konuşan Koçer, 'Vefa Buluşması' adı altında düzenledikleri etkinlikte birlikte çalıştıkları arkadaşlarıyla geçmiş günleri yad ettiklerini söyledi.

Organizasyonun geçmiş yıllara ve yapılan çalışmalara bir saygı göstergesi olduğunu aktaran Koçer, şunları kaydetti:

"Kurumumuza daha önceden hizmet etmiş idarecilerimiz ve personelimizi bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kurumumuzun bugünlere gelmesinde emeği geçen bütün eski personelimize teşekkür ediyorum. Çoğalan kalabalıklar arasında azalan tek şey vefadır. Bu anlamda kurumumuza yapmış oldukları hizmetleri hiçbir zaman unutulmayacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:08 Kaynak: AA

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