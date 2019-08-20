Son Dakika Haberleri: Dinar'ın projesi Zafer Kalkınma Ajansınca desteklenecek
Son Dakika Güncel Haber

Dinar'ın projesi Zafer Kalkınma Ajansınca desteklenecek

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Zafer Kalkınma Ajansının Eğitim Mali Destek Programı'na yönelik hazırladığı proje destekleme almaya hak kazandı.

Dinar'ın projesi Zafer Kalkınma Ajansınca desteklenecek, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Zafer Kalkınma Ajansının Eğitim Mali Destek Programı'na yönelik hazırladığı proje destekleme almaya hak kazandı.

2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı'na (YENEP) sunulan projelerin değerlendirme sonuçları karara bağlandı. Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje destekleme almaya hak kazandı.

Projeye iştirakçi olarak, Dinar Belediyesi, Dinar Ticaret ve Sanayi Odası, GÜRİŞ, ve Köylere Hizmet Götürme Birliği katıldı.

Dinar Belediyesi'nin destek verdiği projenin evraklarının imzalanmasının ardından Belediye Başkanı Nihat Sarı, "Projede emeği geçen idareci, öğretmen ve kurum çalışanlarını tebrik ediyor, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR
Afyon, Dinar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üç belediyeye kayyum atanmasına HÜDA PAR'dan eleştiri geldi
Ankara'da 'iş, tayin, atama ve ihale' örgütü kurmuşlar İkinci el araç alanların Eylül ayından itibaren aracı aldığı gün sigorta yaptırması gerekecek İBB Başkanı İmamoğlu, Medya AŞ'de 50 çalışanın işine son verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 17:10:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dinar'ın projesi Zafer Kalkınma Ajansınca desteklenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]