Dinar Kaymakamı Kapankaya, Köyleri Ziyaret Etti
50 dakika önce
Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, ilçeye bağlı Aktoprak, Tekin, Pınarlı ve Yeşilçat köylerini ziyaret etti.
Dinar
Kaymakamı Selami Kapankaya
, ilçeye bağlı Aktoprak
, Tekin, Pınarlı
ve Yeşilçat köylerini ziyaret etti.
Köy konaklarında vatandaşlarla buluşarak, köy muhtarlarından sorunları ve eksiklikleri dinleyen Kaymakam Kapankaya, her zaman köylü vatandaşların yanında olacaklarını söyledi.
"Köylü Milletin Efendisidir" anlayışıyla köylerde bulunan vatandaşları çok önemsediklerini de ifade eden Kapankaya, "Köylerimize çok önem veriyoruz. Yapılması gereken işleri yerinde inceleyip gerekenleri yapacağız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:20 Kaynak: AA
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