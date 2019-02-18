Son Dakika Haberleri: Dinar Kaymakamı Kapankaya, Köyleri Ziyaret Etti

Dinar Kaymakamı Kapankaya, Köyleri Ziyaret Etti

50 dakika önce

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, ilçeye bağlı Aktoprak, Tekin, Pınarlı ve Yeşilçat köylerini ziyaret etti.

Dinar Kaymakamı Kapankaya, Köyleri Ziyaret Etti, System.String[]
Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, ilçeye bağlı Aktoprak, Tekin, Pınarlı ve Yeşilçat köylerini ziyaret etti.

Köy konaklarında vatandaşlarla buluşarak, köy muhtarlarından sorunları ve eksiklikleri dinleyen Kaymakam Kapankaya, her zaman köylü vatandaşların yanında olacaklarını söyledi.

"Köylü Milletin Efendisidir" anlayışıyla köylerde bulunan vatandaşları çok önemsediklerini de ifade eden Kapankaya, "Köylerimize çok önem veriyoruz. Yapılması gereken işleri yerinde inceleyip gerekenleri yapacağız" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:20 Kaynak: AA

Pınarlı, Aktoprak, Selami Kapankaya, Dinar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hatlarının İmar Planları Onaylandı Cüneyt Özdemir'in Anlattığı Hikaye Yürekleri Dağladı

Konut Satışlarında Büyük Düşüş! Ocak'ta 72 Bin 937 Konut Satıldı Polisin Eylemciye Yaptığı Hareket Tartışma Yarattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 11:10:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dinar Kaymakamı Kapankaya, Köyleri Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]