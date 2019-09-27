Son Dakika Haberleri: Dinar Kaymakamı Kapankaya Kur'an kursunu ziyaret etti
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Dinar Kaymakamı Kapankaya Kur'an kursunu ziyaret etti

30 dakika önce

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Santral Kur'an Kursu öğrencilerini ziyaret etti.

Dinar Kaymakamı Kapankaya Kur'an kursunu ziyaret etti, System.String[]

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Santral Kur'an Kursu öğrencilerini ziyaret etti.

Hafızlık öğrenen öğrencilerle öğle yemeğinde bir araya gelen Kaymakam Kapankaya, geleceğin din adamlarının, imam hatiplerin, ilahiyat profesörlerinin buradan çıkabileceğini belirtti.

Ziyarete katılan İlçe Müftüsü Şahin Yaşar da kurslarla ilgili Kapankaya'ya bilgi verdi.

Selami Kapankaya, Dinar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:06 Kaynak: AA
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