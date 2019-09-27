Dinar Kaymakamı Kapankaya Kur'an kursunu ziyaret etti
30 dakika önce
Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Santral Kur'an Kursu öğrencilerini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:06 Kaynak: AA
Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Santral Kur'an Kursu öğrencilerini ziyaret etti.
Hafızlık öğrenen öğrencilerle öğle yemeğinde bir araya gelen Kaymakam Kapankaya, geleceğin din adamlarının, imam hatiplerin, ilahiyat profesörlerinin buradan çıkabileceğini belirtti.
Ziyarete katılan İlçe Müftüsü Şahin Yaşar da kurslarla ilgili Kapankaya'ya bilgi verdi.
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