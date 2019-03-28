Son Dakika Haberleri: Dinar Kaymakamı Kapankaya'nın Huzurevi Ziyareti

Dinar Kaymakamı Kapankaya'nın Huzurevi Ziyareti

6 dakika önce

Dinar İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, Buhurcular Huzurevi'ni ziyaret etti.

Dinar Kaymakamı Kapankaya'nın Huzurevi Ziyareti, System.String[]
Dinar İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, Buhurcular Huzurevi'ni ziyaret etti.


Ziyaretinde huzurevinde kalan yaşlıların ellerini öpen Kaymakam Kapankaya, devletin her zaman yaşlı vatandaşların yanında olduğunu, her türlü ihtiyaçlarında ilçe kaymakamlığının bunları karşılayacağını söyledi.

Herkesin gün gelip yaşlanacağını kaydeden Kapankaya, "Yaşlılara lütfen hepimiz saygılı olalım. Onlar hepimizin büyüğü, milletimizin sigortasıdır." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:59 Kaynak: AA

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