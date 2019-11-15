Dinar Kaymakamı Kapankaya'nın köy ziyaretleri

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Yeşilyurt, Dombay, Uluköy, Cumhuriyet, Karataş ve Çayüstü köylerini ziyaret etti.

Uluköy'de ilkokul bahçesi içerisinde yapımı süren sentetik çim sahayı gezen Kaymakam Kapankaya, daha sonra diğer köyleri gezerek yapılması gereken işleri yerinde inceledi.

Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu, köylerde bulunan sorunların çözümü noktasında köy gezilerinin fayda sağladığını ifade eden Kapankaya, "Köylerimizin ve vatandaşlarımızın sorunlarını ve sıkıntılarını çözmek için çalışıyoruz." dedi.