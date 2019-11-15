Son Dakika Haberleri: Dinar Kaymakamı Kapankaya'nın köy ziyaretleri
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Dinar Kaymakamı Kapankaya'nın köy ziyaretleri

7 saat önce

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Yeşilyurt, Dombay, Uluköy, Cumhuriyet, Karataş ve Çayüstü köylerini ziyaret etti.

Dinar Kaymakamı Kapankaya'nın köy ziyaretleri, System.String[]

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Yeşilyurt, Dombay, Uluköy, Cumhuriyet, Karataş ve Çayüstü köylerini ziyaret etti.

Uluköy'de ilkokul bahçesi içerisinde yapımı süren sentetik çim sahayı gezen Kaymakam Kapankaya, daha sonra diğer köyleri gezerek yapılması gereken işleri yerinde inceledi.

Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu, köylerde bulunan sorunların çözümü noktasında köy gezilerinin fayda sağladığını ifade eden Kapankaya, "Köylerimizin ve vatandaşlarımızın sorunlarını ve sıkıntılarını çözmek için çalışıyoruz." dedi.

Selami Kapankaya, Yeşilyurt, Uluköy, Dinar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:24 Kaynak: AA
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