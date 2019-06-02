Son Dakika Haberleri: Dinar Kaymakamı trafik uygulamalarına katıldı
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Dinar Kaymakamı trafik uygulamalarına katıldı

1 saat önce

Dinar İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar-Denizli karayolunda yapılan trafik denetimlerine katıldı.

Dinar Kaymakamı trafik uygulamalarına katıldı, System.String[]
Dinar İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar- Denizli karayolunda yapılan trafik denetimlerine katıldı.

Ramazan bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Afyonkarahisar'da Dinar, Antalya, İzmir güzergahlarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kaymakam Kapankaya, trafik denetimlerinde, Ramazan Bayramı tatiline giden sürücülere trafik kuralları ve başlatılan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın", "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim" ile "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projeleri hakkında bilgiler verdi.

Araç sürücülerinin Ramazan Bayramlarını kutlayan Kapankaya, araç içerisindeki çocuklara ise sürücüyü denetlemeleri için sürücü seyahat karnesi verdi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:56 Kaynak: AA
Selami Kapankaya, Denizli, Dinar, Güncel
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