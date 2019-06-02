Dinar Kaymakamı trafik uygulamalarına katıldı

Dinar
İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya
, Dinar- Denizli
karayolunda yapılan trafik denetimlerine katıldı.
Ramazan bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Afyonkarahisar
'da Dinar, Antalya
, İzmir
güzergahlarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kaymakam Kapankaya, trafik denetimlerinde, Ramazan Bayramı
tatiline giden sürücülere trafik kuralları ve başlatılan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın", "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim" ile "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projeleri hakkında bilgiler verdi. Araç
sürücülerinin Ramazan Bayramlarını kutlayan Kapankaya, araç içerisindeki çocuklara ise sürücüyü denetlemeleri için sürücü seyahat karnesi verdi.